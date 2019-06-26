Троє з п’яти курців помирають від хвороб, пов’язаних з курінням. Але головна причина – не в нікотині, а в смолах, які виділяються під час згорання.

Керівник відділу клінічної фармакології в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско доктор Ніл Беновіц вивчає нікотин вже більше 40 років.

– Перше, що потрібно знати – велика частина шкоди сигарет пов’язана не з нікотином, а з продуктами згоряння, – упевнений Беновіц.

Незважаючи на токсичність у високих дозах, нікотин може мати позитивний ефект, наприклад, на пам’ять. Так, дослідження показали, що використання нікотинової жувальної гумки покращує короткочасну пам’ять.

Інші дослідження вказують на те, що нікотин зменшує ймовірність розвитку хвороби Паркінсона, а також знижує стрес і занепокоєння, стабілізує настрій.

– У цьому контексті нікотин навіть може використовуватися як ліки для деяких категорій пацієнтів, – каже Лінн Козловські, професор громадської охорони здоров’я і поведінки в галузі охорони здоров’я в Університеті в Буффало (США).

У той же час, як вказують у Центрі з контролю і запобігання хвороб, нікотин несе серйозні ризики – особливо для дітей. Йдеться про виникнення залежності, а також про ймовірність отруєння нікотином.

Читайте: 10 причин раз і назавжди кинути курити

– До того ж ефект на здоров’я нової продукції, що містить нікотин, наприклад, електронних сигарет, ще до кінця не вивчений. Зокрема, зберігаються ризики використання продуктів, які містять нікотин, під час вагітності. Оскільки нікотин викликає підвищення рівня адреналіну в крові – зберігаються ризики серцевих захворювань, – нагадує доктор Беновіц.

Хоча експерти і вказують, що деякі препарати, які містять нікотин можуть бути більш безпечною альтернативою сигарет, але найкраще – повністю відмовитися від них або використовувати ті товари, де нікотину міститься менше.

– Якщо ви схильні до того, щоб використовувати системи доставки нікотину в організм, то краще і безпечніше використовувати товари, які не передбачають спалювання тютюну. Але більш безпечний не означає повністю безпечний. Звичайно, найбезпечніший варіант для здоров’я – повністю відмовитися від куріння або альтернативних продуктів, що містять нікотин, – впевнена професор Лінн Козловські.

Раніше Факти ICTV писали про типи залежності від нікотину і як від них позбутися.

Джерело: US News