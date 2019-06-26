Догляд за шкірою влітку необхідний через навантаження зовнішнього середовища – сонце, спека, морська сіль, міський пил. Факти ICTV зібрали поради косметолога, як доглядати за шкірою влітку.

Про те як правильно доглядати за шкірою влітку Фактам ICTV розповіла лікар-дерматовенеролог вищої категорії, головний лікар медичного центру GarnoMedica Вікторія Сагалевич.

– Кожна людина – індивідуальність і немає трафарету одного на всіх, але є допоміжні засоби та процедури, що захищають і допомагають нашій шкірі бути сильною і красивою, – зазначає косметолог.

1. Очищення не повинно бути жорстким. Краще відмовитися від кислот, мила, луги.

2. Скраби з делікатними гранулами ексфоліанта (засіб для пілінгу. – Ред.) – можна, але рідше, ніж зазвичай.

3. Креми повинні бути легкої текстури, спрямовані на зволоження. Вдень з SPF (позначення сонцезахисного фактора. – Ред.) не менше 15, на ніч можна з вітамінами і антиоксидантами. Уникайте нанесення масляних основ – закупорка пор відбуватиметься швидше.

Професійні процедури повинні бути підібрані індивідуально, відповідно до стану шкіри.

4. Гігієна пор – чистка, повинна бути комплексною, не тільки механічною за допомогою рук та інструментів, а й опрацюванням пор спеціальними засобами, які допомагають розчиняти їх вміст.

5. Процедури, спрямовані на зволоження та живлення. При величезній різноманітності професійних лінійок складно зробити вибір. Однак, щоб грамотно підібрати засіб, слід спочатку звернутися до фахівця, який вивчить вашу шкіру. Лікар дасть рекомендації, які допоможуть підібрати необхідні препарати.

6. Дуже приємні й улюблені влітку альгінальні маски – зволожують, живлять, охолоджують.

7. Біоревіталізація – топова ін’єкційна процедура не тільки в підготовці до літа, а й під час розпалу сезону. До складу препаратів завжди входить гіалуронова кислота, яка утримує вологу у шкірі (одна молекула ГК притягує 700 молекул води. – Ред.) – це напоїть вашу шкіру.

8. Мезотерапія, також ін’єкційна процедура. Склад препаратів – це коктейлі з корисних речовин для шкіри (вітаміни, мінерали, амінокислоти, невеликий вміст гіалуронової кислоти) – це погодує шкіру.

9. На сонці більше хмуримося й якщо вже є зморшки – вони можуть заглибитися. Для цього знадобиться ботулотоксин, який допоможе позбутися від звички кривитися й усуне зморшки, які вже з’явилися.

10. Апаратні процедури і хімічні пілінги виконуються і в літню пору, але обов’язково за рекомендаціями лікаря, який проводив процедуру.

– Mast Have – SPF з індексом не менше 30 на пляжі, наносити кожні дві години, враховуючи, що фільтри за цей час руйнуються під дією сонячної інсоляції. Влітку краще згорати від щастя, а не від сонячних променів!, – наголошує Вікторія Сагалевич.

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