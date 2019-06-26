Як правильно надати першу допомогу потопаючому, що робить людина, коли тоне, і які є правила безпеки на воді – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Від початку літа 2019 року станом на 24 червня у столиці на водоймах потонули 23 людини. При цьому надзвичайних подій на воді було більше, але, на щастя, 13 осіб вдалося врятувати.

Маємо для вас повчальну історію, яка, на щастя, закінчилася добре завдяки небайдужим людям, які знали, як надавати першу медичну допомогу.

6 липня минулого року в басейні одного з дитячих таборів ледь не потонула дитина.

Історію розповіла у Facebook очевидець Лариса Лелека, яка і стала рятівником маленького Сергія.

Так, пані Лариса знімала відео, як плаває її донька у дитячому басейні, і не одразу помітила, що інша дитина тоне. Ніхто з присутніх поруч також не помітив цього.

Крім того, жінка вказує, що надсилала відео в загальну групу батькам, де було близько 80 осіб, які також відразу не побачили нічого підозрілого.

– Людина тоне непомітно. Прямо у вас на очах, що і видно на відео. Цей басейн всього 20 кв м. і 1.20 глибиною. Людина, що тоне, ніколи не кричить, бо намагається зробити вдих. Вона може робити кволі безпорадні уривчасті рухи, намагаючись схопитись за поверхню води. На відео яскравий приклад. Купа народу поруч, всі дивляться – і не бачать ознак біди, – пише Лариса Лелека.

Жінка вчасно зреагувала та надала разом з ще одним очевидцем паном Олександром першу допомогу дитині.

– Не розраховуйте на рятувальників чи медперсонал, не шукайте того, хто вміє краще. Дійте, щоб не впустити єдиний шанс. У нашому випадку рятувальник був скоріше сторожем басейну і касиром. Абсолютно безпорадний, як і 3 тітки від медперсоналу, що терли ніжки і тримали пляшечку з зеленкою та нашатирем в руках, – додає пані Лариса.

Лариса Лелека вказує, що проходила курси з першої медичної допомоги. Саме тому вона знала, що робити у даній ситуації.

Крім того, у неї з собою була маска з клапаном для штучної вентиляції легенів, яка дуже допомогла, адже ротом у дитини йшла піна, слиз і вода, тому без штучного дихання рот в рот саме качання не допомагало.

Під час такої ситуації варто комусь конкретному дати вказівку викликати “швидку” і надати чітку інформацію “Дитина без дихання **хвилин. Почали серцево-легеневу реанімацію. Адреса ***”.

Після такої інформації допомога приїде швидше.

Пані Лариса – герой! І було б добре, якщо людей, які вміють надавати першу допомогу, буде більше. Кожен з нас має пройти відповідні курси, щоб у разі надзвичайної ситуації з близькими і випадковими незнайомцями, можна було надати необхідну допомогу.

Так, це і є громадська свідомість.

Нагадаємо правила поводження біля водойм та як надавати першу допомогу утопаючому. Але, відзначимо, що однієї теорії мало, варто пройти спеціалізовані курси.

Вмієте надавати першу медичну допомогу? Мені це не потрібно

Вмію, але коли знадобилося – розгубився

Ні, але збираюся навчитися

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Перша допомога при утопленні:

постраждалого необхідно якнайшвидше доставити до берега та викликати швидку медичну допомогу (надавати першу допомогу в воді може лише досвідчений рятувальник);

не намагайтесь витягти людину з води, якщо небезпека може загрожувати і вам;

очистіть ротову порожнину від піску та водоростей;

зробіть кілька вдихів потерпілому, щоб виштовхнути воду з його рота;

переверніть потерпілого, аби вода витекла з верхніх дихальних шляхів (дітей тримають за ноги, головою донизу);

якщо людина не дихає, починайте штучне дихання: затисніть потерпілому носа, вдихніть повітря та видихніть в рот потерпілому. Повторюйте процедуру з інтервалом в 4 -5 секунд. Маленьким дітям штучне дихання роблять, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

Якщо відсутнє серцебиття, починайте робити непрямий масаж серця:

покладіть потерпілого на рівну, тверду поверхню;

покладіть свої долоні (одна на одну) на груди потерпілому;

випряміть руки в ліктях і всією своєю вагою натисніть на неї;

зробіть не менше 30 натискань, тривалість кожного близько 1 секунди;

коли потерпілий прийшов до тями, його слід зігріти: закутайте його в ковдру, за можливості дайте теплий солодкий чай.

Обов’язково дочекайтесь медиків! Ускладнення від утоплення можуть бути відкладеними і проявитися не відразу.

Із початку цього року на водоймах країни загинуло вже понад півтисячі українців. Таку сумну статистику наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. Лише з червня потонули вже 170 людей.

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Правила безпеки на воді:

плавайте тільки в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях, що відповідають вимогам безпеки ;

діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих: не дозволяйте дітям купатися самостійно, без нагляду;

безпечніше відпочивати на воді у світлий час доби, плавати в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +17С, повітря – не нижче +20С;

вкрай небезпечно стрибати в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

після прийому їжі плавати можна не раніше, ніж через 1,5-2 години;

не запливайте за межу купання в акваторії, огороджену буями;

не підпливайте до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

не залазьте на технічні споруди, попереджувальні знаки та буї;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

пам’ятайте, що організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням, захватами та підтопленням дуже небезпечно;

не подавайте обманні сигнали тривоги заради жарту;

не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

не використовуйте воду з річки для миття фруктів, овочів, ягід;

залишайте водні об’єкти та територію пляжів чистими.

У воді потрібно знаходитися 10-15 хвилин.

До слова, Факти ICTV публікували поради, як уникнути теплового та сонячного удару та як надати першу допомогу, якщо це вже сталося.