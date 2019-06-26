Вчені прогнозують, що вже до 2050 року з’являться штучні матки, які виношують дітей краще за жінок.

Використання штучних маток та інкубаторів може стати реальністю раніше, ніж ми думаємо.

За словами вчених, перший крок уже зроблено – через використання донорських маток.

Зокрема, у США, Швеції та Сербії більше десятка дітей народилися у матерів, яким пересадили матку від найближчих родичок. А наприкінці 2018 року вдало завершилася вагітність жінки, якій пересадили матку померлого донора.

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Щодо розробки штучної матки, то тут теж є певні успіхи. Навесні 2017 року вчені показали пристрій для доношування ембріонів ягнят. Це прозора пластикова ємність з живильною рідиною, у якій протягом чотирьох тижнів підтримували життя восьми зародків.

Подібні експерименти триватимуть ще років два, а потім штучну матку випробують на недоношених дітях.

Такий пристрій також допоможе безплідним парам та жінкам, які не хочут самі народжувати.

Щоправда, поки невідомо, чи будуть діти зі штучної матки відрізнятися від звичайних.

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Джерело: Medical Futurist