Секс у воді здається захоплюючим, але насправді він досить ризикований. Якщо ви зважилися на цей крок, слід подбати про контрацепцію і обрати безпечні пози.

Перш ніж думати про секс у воді, врахуйте всі ризики. Вчені не радять займатися любов’ю у воді, незалежно від того, басейн це, море, прохолодний душ або гаряча ванна.

Подібні втіхи здатні принести багато проблем зі здоров’ям.

Наприклад, гаряча вода може пошкодити слизову оболонку піхви. Через це дуже легко заробити подразнення і підчепити шкідливі мікроорганізми.

Вода змиває природну змазку.

Відчуття під час сексу варіюються від не надто приємних до хворобливих.

Можна звичайно використовувати лубриканти, але навіть вони під довгим впливом води та хімікатів для її очищення перестають працювати.

У свою чергу хлорована вода змінює рН піхви. Це викликає молочницю і бактеріальні інфекції.

Секс у воді без презерватива особливо небезпечний.

Через воду в піхві можуть утворюватися мікротріщини, які підвищують шанси заразитися герпесом або ВІЛ.

Тривале перебування в гідромасажній ванні загрожує псевдомонадним фолікулітом.

Він схожий на рясне висипання прищів і супроводжується сильним свербінням.

До речі, плаваюча у воді сперма не здатна до запліднення. Однак під час проникнення вода ніяк не заважає завагітніти.

Займатися коханням у душі більш травматично, ніж у ванній. Щоб нічого собі не зламати, краще використовувати тільки дуже стійкі позиції.

Якщо ви досі не уявляєте, як можна займатися сексом у воді, ми зібрали пози, які можна використовувати як вдома, так і на відпочинку.

Безпечний екстрим. Чоловік сідає на сходинки басейну чи джакузі. Жінка сідає на нього, міцно обхопивши його талію стегнами. При цьому партнерка відкидається назад, на воду, яка буде її утримувати.

Драбинка. Чоловік стоїть на сходах, тримаючись руками за поручні (до сходів спиною). Жінка стоїть перед чоловіком, розвернувшись до нього спиною, і теж утримується за поручні руками. У цій позі партнерам буде комфортніше, якщо жінка злегка прогнеться вперед.

Сексуальний релакс. Позиція, яка підійде для будь-якого водоймища. Жінка лягає на надувний матрац животом. Чоловік, спираючись на руки, знаходиться над партнеркою. Завдання жінки – трохи вигнутися і отримувати задоволення.

Чуттєвий душ. Жінка стає прямо перед чоловіком. Однією ногою вона охоплює стегна партнера, а руками обвиває шию. Чоловік, у свою чергу, міцно притискає жінку до себе.

Джакузі. Жінка стає навпроти гідромасажу або отвору у джакузі так, щоб струмінь води стимулював клітор. У цей час чоловік пристосовується ззаду, пестячи руками груди.

Душ по-собачому. Жінка максимально нагинається вперед і впирається руками у стіну чи коліна, щоб не втратити рівновагу. Чоловік стає ззаду та тримає партнерку за талію.

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