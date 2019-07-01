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Факти / Lifestyle

Що люди відчувають перед смертю

Вчені з Данії, Норвегії та Німеччини з’ясували, що відчувають люди перед смертю.

Що люди відчувають перед смертю

Вчені з’ясували, що близько 10% людей відчувають так звані навколосмертні переживання.

У дослідженні взяли участь тисячу добровольців з 35 країн, яких залучили через онлайн-платформу краудсорсингу.

Навколосмертні переживання зафіксовані як у людей, яким не загрожувала смертельна небезпека, так і у тих, хто потрапляв в дійсно небезпечну для життя ситуацію.

Як розповіли добровольці, стан, який їм здавався передсмертним, був пов’язаний зі спотвореним сприйняттям часу. Це зазначили 87% людей.

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Ще 65% відчули виняткову швидкість мислення. 63% опитаних зазначили різке загострення почуттів. Не менш 53% згадали про відчуття перебування поза своїм тілом.

При цьому 73% людей заявили, що навколосмертні переживання здалися їм неприємними. А 27% добровольцям досвід сподобався.

Нагадаємо, найстаріший житель Великої Британії Боб Уейтон, якому 29 березня виповнилося 111 років, поділився секретом довголіття.

Джерело: MedicalXpress

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