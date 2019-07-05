PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як записатися до лікаря онлайн – покрокова інструкція

Записатися на прийом до лікаря можна через інтернет. Про те, як записатися до лікаря онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як записатися до лікаря онлайн – покрокова інструкція

Записатися на прийом до лікаря можна через інтернет, якщо ви не хочете витрачати даремно свій час, сидячи в черзі під кабінетом.

Для того, щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно виконати кілька простих дій:

  • зайти на сайт https://helsi.me;
  • ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря. Якщо ви чітко знаєте, до якого лікаря та в яку саме поліклініку хочете потрапити, то можна шукати за прізвищем або адресою;
  • якщо ви обираєте у пошуковому рядку спеціальність лікаря, то краще почати з сімейного, який здійснює первинний огляд і за необхідності направляє до інших спеціалістів;
  • наступний крок – обрати район, лікаря, дату та час прийому.

Читайте: Сімейні лікарі та амбулаторії в містах України (КАРТА)

Виконавши всі попередні дії, необхідні для того, щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно пройти реєстрацію.

Для цього ви повинні ввести свій номер телефону і дочекатися SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Його необхідно зберегти для наступних візитів на сайт.

Після цього потрібно заповнити поля реєстраційної форми та дати згоду на обробку особистих даних.

Зручність запису на прийом до лікаря через інтернет полягає не лише у відсутності черг, а й у тому, що ви можете у будь-який час скасувати запис в особистому кабінеті.

До речі, на сторінці особистого кабінету в системі helsi зберігаються особисті дані користувача та інформація про візити.

Вже після вашого першого прийому в лікаря у розділі Візити з’явиться електронна медична картка з даними про діагнози і приписи лікаря.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли та чому лікар може відмовитись від ведення пацієнта.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка