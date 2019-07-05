Записатися на прийом до лікаря можна через інтернет. Про те, як записатися до лікаря онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Записатися на прийом до лікаря можна через інтернет, якщо ви не хочете витрачати даремно свій час, сидячи в черзі під кабінетом.

Для того, щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно виконати кілька простих дій:

зайти на сайт https://helsi.me

ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря. Якщо ви чітко знаєте, до якого лікаря та в яку саме поліклініку хочете потрапити, то можна шукати за прізвищем або адресою;

якщо ви обираєте у пошуковому рядку спеціальність лікаря, то краще почати з сімейного, який здійснює первинний огляд і за необхідності направляє до інших спеціалістів;

наступний крок – обрати район, лікаря, дату та час прийому.

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Виконавши всі попередні дії, необхідні для того, щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно пройти реєстрацію.

Для цього ви повинні ввести свій номер телефону і дочекатися SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Його необхідно зберегти для наступних візитів на сайт.

Після цього потрібно заповнити поля реєстраційної форми та дати згоду на обробку особистих даних.

Зручність запису на прийом до лікаря через інтернет полягає не лише у відсутності черг, а й у тому, що ви можете у будь-який час скасувати запис в особистому кабінеті.

До речі, на сторінці особистого кабінету в системі helsi зберігаються особисті дані користувача та інформація про візити.

Вже після вашого першого прийому в лікаря у розділі Візити з’явиться електронна медична картка з даними про діагнози і приписи лікаря.

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