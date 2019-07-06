Поцілунки допомагають зміцнювати імунітет, знімати стрес та головний біль, проте існують і протипоказання.

До Всесвітнього дня поцілунків в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов’язаних із задоволенням – окситоцину, дофаміну і серотоніну.

Завдяки їм покращується настрій та з’являється відчуття ейфорії.

– Окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей та зміцнює імунітет, – зазначила Супрун.

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Також поцілунки допомагають зняти стрес та полегшити тривожність, шляхом зменшення рівня кортизолу.

– Серед науково-популярних фактів є ще багато інших – як-от зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояву алергічних реакцій та навіть схуднення чи вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їхню достовірність ми не можемо через низьку якість доказів, – додала Уляна Супрун.

За її словами, варто пам’ятати, що під час поцілунків люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби: застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс.

Раніше Факти ICTV публікували 10 цікавих і несподіваних фактів про поцілунки.