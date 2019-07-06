PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Знімають стрес та головний біль: користь та небезпека поцілунків

Поцілунки допомагають зміцнювати імунітет, знімати стрес та головний біль, проте існують і протипоказання.

Знімають стрес та головний біль: користь та небезпека поцілунків

До Всесвітнього дня поцілунків в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов’язаних із задоволенням – окситоцину, дофаміну і серотоніну.

Завдяки їм покращується настрій та з’являється відчуття ейфорії.

– Окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей та зміцнює імунітет, – зазначила Супрун.

Читайте: З язиком чи без: наскільки добре ви цілуєтеся (ТЕСТ)

Також поцілунки допомагають зняти стрес та полегшити тривожність, шляхом зменшення рівня кортизолу.

– Серед науково-популярних фактів є ще багато інших – як-от зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояву алергічних реакцій та навіть схуднення чи вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їхню достовірність ми не можемо через низьку якість доказів, – додала Уляна Супрун.

За її словами, варто пам’ятати, що під час поцілунків люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби: застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс.

Раніше Факти ICTV публікували 10 цікавих і несподіваних фактів про поцілунки.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З язиком чи без: наскільки добре ви цілуєтеся (ТЕСТ)
Від схуднення до оргазму. 10 неймовірних фактів про поцілунки
День поцілунків: історія свята
Лайка корисна та описує ставлення до ситуації: Супрун про матюки
Що впливає на запах тіла і як з цим боротися – поради від Супрун
Топ-5 фактів про шкоду взуття на високих підборах
Покращують судини і допомагають заснути – Супрун про користь літніх ягід
Що ковтають діти, чим це небезпечно та як надати допомогу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка