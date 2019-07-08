Вчені пропонують лікувати рак препаратом, в основу якого ляже збудник простудних захворювань.

Вчені лондонського Університету Суррея провели дослідження, яке показує як збудники простудних захворювань можуть допомогти у боротьбі з раком.

Під час першої стадії експерименту вчені змогли знищити клітини пухлини сечового міхура використовуючи вірус CVA21.

У 15 пацієнтів, яким вводили збудник застуди, через тиждень спостерігали зменшення пухлин, а в одного з піддослідних вона зникла.

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За словами дослідників, вірус CVA21 може або самостійно знищувати ракові клітини або допомагати організму у боротьбі з ними.

Наразі вчені готуються до випробувань з великою кількістю учасників. Вони сподіваються, що збудник застуди також зможе допомогти у лікуванні меланоми і раку простати.

До слова, вчені дійшли висновку, що споживання молочних продуктів знижує ризик розвитку деяких видів раку.

Джерело: AACR