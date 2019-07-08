Згідно з офіційними даними Міністерства здоров’я України, головною причиною смертності українців є серцево-судинні захворювання – понад 70%.

Світова статистика стверджує, що за всю історію серцево-судинні хвороби забрали більше життів, ніж усі війни разом узяті. Ситуація абсолютно невтішна, але одразу ж хочемо сказати, що є шанс змінити все на краще. Запобігти серйозним проблемам можна, якщо дотримуватися низки лікарських рекомендацій.

Захворювання серця: які та чому

Хвороби серця – це ціла низка різних захворювань, які вражають серце та серцево-судинну систему. До них належать: ішемічна хвороба, інсульт, аневризма, гіпертонія (підвищений артеріальний тиск), ревматична хвороба серця, серцева недостатність, вроджені й набуті вади.

До найбільш поширених факторів, які призводять до порушень у роботі серця та кровоносних судин, а також хронічних захворювань, зараховують наші шкідливі звички й неналежну поведінку.

Поповнюємо домашню аптечку

Засоби для лікування захворювань серця мають бути у кожній аптечці. Необхідно мати лікарські препарати для зниження високого кров’яного тиску та проти стенокардії, комплекси вітамінів, які допомагають регулювати рівень холестерину, позитивно впливати на кров’яний тиск і серцевий ритм, регулювати в’язкість крові.

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Рекомендується мати під рукою валідол, корвалмент в капсулах, валікардол, корвалол, кардіомагніл, барбовал. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Профілактика – найкраще лікування

Аби зменшити ризик захворювання у кілька разів, медики рекомендують дотримуватися наступних правил.

Відмовитися від тютюну. Інтенсивне куріння з підліткового віку (понад 20 років) може скоротити життя на 20–25 років, зокрема й через хвороби серця. У людей, які кинули палити, уже через 2 роки значно зменшується ризик ішемічної хвороби серця.

Бути фізично активним. Низький рівень активності — причина надлишкової ваги та розвитку проблем із серцем. Медики рекомендують займатися спортом хоча б 30 хвилин на день. І мова йде не про те, щоб виконувати якісь важкі вправи. Цілком достатньо пішої прогулянки перед сном, бігу, занять з танців або плавання.

Дотримуватися правильного харчування. Важливо, щоб у вашому раціоні була збалансована кількість основних нутрієнтів – білків, жирів, вуглеводів. Рекомендовано зменшити кількість продуктів з високим вмістом насичених жирів, виключити продукти, які містять пальмову олію, урізати споживання солі й цукру.

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Варто вживати більше риби, нежирного білого м’яса, фруктів і овочів, бобових і круп, кисломолочних продуктів, горіхів, хліба із цільнозернового борошна.

Уважно стежити за вагою. Сьогодні кожен другий житель України має певну надлишкову вагу, а це на 200% підвищує ризик виникнення проблем із серцем. Розрахуйте свою норму ваги на основі даних про вік, зріст і ступінь фізичної активності.

Не вживати алкоголь. Пам’ятайте, що алкоголь не містить жодних корисних речовин та є дуже калорійним. Також він негативно впливає на роботу серця й мозку. У крайньому випадку віддайте перевагу якісному сухому або напівсолодкому вину (не більше 100 мл).

Пам’ятайте, запобігти хворобі легше, аніж лікуватися. Особливо якщо мова йде про серце — головний робочий центр нашого організму.

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