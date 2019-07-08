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Факти / Lifestyle

Варикоз, діабет та інсульт: кому варто відмовитися від бананів

Від вживання бананів краще відмовитися тим, хто страждає варикозом і хворобами серця, діабетом, гіпертонією, захворюваннями кишківника і ожирінням.

Варикоз, діабет та інсульт: кому варто відмовитися від бананів

За даними Harvard Health Publications, існує шість причин, коли варто сказати “ні” бананам.

Оскільки банани сприяють виведенню рідини з організму і збільшують густоту крові, людям з варикозом і проблемами серця краще відмовитися від їх вживання. З цієї ж причини не варто їсти банани і тим, хто страждає від високого тиску.

При діабеті існує обмеження на вживання стиглих плодів, проте незрілі і варені банани навпаки підуть їм на користь.

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У деяких людей банани викликають відтік жовчі, ведуть до накопичення газів і здуття живота, тому їх не рекомендують тим, хто має синдром подразненого кишечника.

Банани сприяють підвищенню кислотності шлункового соку, а тому протипоказані людям з проблемами шлунка.

Банани не можна запивати водою.

При ожирінні також варто обмежити вживання бананів, оскільки вони провокують зростання рівня цукру у крові, а значить уповільнюють метаболізм, приводячи до активного розмноження жирових клітин.

При критичних проблемах з вагою краще взагалі виключити банани зі свого раціону.

До речі, раніше лікарі розповіли, чим небезпечний чай з ромашки.

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