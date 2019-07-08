Сезон відпусток вже настає і всі вирушають у довгоочікувані подорожі. Хтось вирішить поїхати до моря, хтось у гори, а хтось на дачу. Який відпочинок для себе ви не оберете, вам знадобитися дорожня аптечка.

Факти ICTV склали свій варіант найнеобхідніших медикаментів, які стануть в нагоді в будь-якій подорожі.

1. Таблетки від захитування. Вони можуть допомогти ще в дорозі до місця призначення. Якщо вас закачує у транспорті, то ці ліки вам необхідні, а якщо подібних випадків не помічалося, то можна взяти “на всяк випадок”. Обов’язково варто мати їх при собі, якщо подорожуєте з дитиною.

2. Набір лейкопластирів. Всі стикалися з натертими ногами і мозолями. Їх можна отримати навіть в шльопанцях або в’єтнамках. Дрібні подряпини і порізи також часте явище на відпочинку і не тільки. Пластир захистить від інфекцій дрібні ранки і допоможе їм швидше затягнутися. Лейкопластир – головний мастхев на будь-якому відпочинку.

3. Препарати для поповнення рідини та електролітів в організмі. Вони можуть знадобитися при діареї і запобігти зневодненню.

Читайте: Як уникнути харчового отруєння: 5 порад від Супрун Скільки води потрібно пити в день: поради Супрун Як відновити сили, якщо ви багато працюєте: Супрун дала кілька порад

4. Сонцезахисний крем. Влітку сонце звичайне явище і згоріти можна скрізь. Тому крем необхідно брати широкого спектру, з максимальним фактором захисту і водостійкий.

5. Знеболювальні засоби і жарознижувальні. Головний біль і температура можуть з’явитися від перепадів тиску, зміни часових поясів, клімату і так далі. До таких ситуацій потрібно бути готовим завжди і покласти в аптечку Ібупрофен, Аспірин або Парацетамол.

6. Протизапальні препарати. До таких відноситься Мефенамінова кислота, яка має жарознижувальні та анальгетичні властивості.

7. Антисептики. Їх варто брати, якщо ви подорожуєте в місцях, де немає можливості промити рану чистою водою.

8. Противогерпетична мазь. Під впливом ультрафіолетових променів герпес може виникнути у будь-якої людини, тому мазь необхідно брати з собою на відпочинок.

9. Сорбенти. На відпочинку це важливий препарат, адже саме в цей час люди починають вживати велику кількість їжі і алкоголю. Сорбенти допоможуть пережити ці непрості моменти для організму.

10. Антигістамінні засоби. Це ліки необхідні, якщо ви страждаєте від алергії. Візьміть їх з собою, навіть якщо вважаєте, що у вас немає алергії: у новій обстановці вона може проявитися.

11. Ферменти. Вони покращують травлення і перетравлення білків, вуглеводів і жирів.

12. Репеленти. Вони захистять від комарів, кліщів та інших комах. Це може бути діетілтолуамід (Дета, Gardex) або етилбутилацетиламінопропіонат (Москітол, Glorix).

13. Стерильний бинт. Обов’язковий інвентар під час подорожей, який допоможе зупинити кровотечу і захистить рану від потрапляння інфекцій.

14. Протидіарейні засоби. Їх можна застосовувати тільки дорослим, а також якщо температура тіла нижче 38°.

Вміст аптечки залежить від ваших хронічних захворювань і того, куди ви їдете. Якщо це розвинена країна з доступною медичною допомогою, то список можна скоротити.

Також до початку подорожі необхідно зробити щеплення за рекомендаціями лікаря і придбати медичну страховку.

Нагадаємо, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як уберегтися від шкідливого сонця і не отримати рак шкіри.