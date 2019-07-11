Чорний шоколад у помірних кількостях покращує здоров’я, піднімає настрій і зовсім не шкодить фігурі.

Американський дієтолог Уїлл Кловер назвав кілька причин, чому ми повинні полюбити шоколад.

Здорова шкіра

Чорний шоколад містить антиоксиданти, які сприяють очищенню організму. Завдяки цьому зберігається краса шкіри. Какао покращує циркуляцію крові і клітини шкіри добре насичуються киснем. Вживаючи шоколад протягом 12 тижнів, на 25% зменшується втрата вологи в шкірі.

Здорові зуби

Саме чорний щоколад, в якому багато какао, захищає ротову порожнину від шкідливих бактерій.

Знижує апетит і сприяє схудненню

У какао міститься багато клітковини і білка, тому кілька шматочків шоколаду можуть зменшити апетит. Це відбувається завдяки скороченню вироблення гормону голоду греліну.

Поліпшення концентрації

Чорний шоколад покращує циркуляцію крові, отже – покращує пам’ять і підвищує концентрацію уваги. Він також підвищує рівень ендорфінів, завдяки чому теж поліпшується настрій і підвищується працездатність.

Зміцнення нервової системи

У стресових ситуаціях у людей підвищується гормон кортизол, який негативно впливає на емоційний стан і уповільнює метаболізм. Регулярне вживання чорного шоколаду здатне зміцнити нервову систему, завдяки чому ви будете менш схильні до стресів.

Підсилює ефективність тренувань

Шоколад містить “цілющу” глюкозу, яка дає енергію для спортивних занять та пригнічує відчуття крепатури.

До речі, американські медики дійшли висновку, що вживання темного шоколаду з вмістом какао не менше 70% покращує імунітет і підвищує мозкову активність.