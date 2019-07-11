Чайки можуть стати причиною поширення у всьому світі невиліковної інфекції.

Вчені з Університету Мердока у Перті заявили, що чайки в Австралії є переносниками бактерій, які не бояться антибіотиків.

Дослідження показали, що близько 20% чайок переносять небезпечні бактерії, які можуть стати причиною світової епідемії невиліковної хвороби.

Дослідники вважають, що зазначені патогени потрапляють в організм птахів під час контакту зі сміттям і стічними водами, а люди можуть підхопити їх контактуючи з екскрементами чайок.

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Однак ризик захворювання знижується, якщо помити руки після контакту.

Саме в екскрементах чайок містяться бактерії, які стійкі до таких антибіотиків як фторхінолони, цефалоспорини і навіть карбапенеми.

До слова, вчені запропонували лікувати деякі види раку препаратом, основою для якого послужить вірус.