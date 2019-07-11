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Факти / Lifestyle

Не натирати і не плювати – Супрун розповіла про лікування ячменю

Зазвичай ячмінь проходить сам і для його лікування не варто використовувати народну медицину.

Око

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що не варто лікувати ячмінь народними засобами.

Ячмінь – це запалення сальної залози, яке викликане інфікуванням бактеріями.

Тому таке “лікування” як плюнути в око, перев’язати пальці нитками або показати дулю абсолютно неефективне.

За словами Супрун, ячмінь пройде сам, однак вам варто звернутися до лікаря, якщо захворювання не проходить кілька тижнів, виник сильний набряк або порушився зір.

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Для того, щоб уникнути захворювання, не слід надягати лінзи брудними руками, чіпати очі або використовувати косметику з вичерпаним терміном придатності.

До слова, вчені дійшли висновку, що вживання молочних продуктів знижує ризик розвитку кількох видів раку.

Джерело: Уляна Супрун

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