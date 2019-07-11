Сьогодні Всесвітній день шоколаду. Факти ICTV зібрали для вас цікаві факти та поради, як обрати якісний шоколад.

Цікаві факти про шоколад

Слово “шоколад” походить з словесності цивілізації Майа – xocolatl, або “гірка вода”.

Молочний шоколад винайшли Генрі Нестле і Даніель Петер, змішали какао із звичайним згущеним молоком.

Танення шоколаду в роті людини може привести до більш тривалого ефекту ейфорії, ніж поцілунки.

Дослідження довели, що темний шоколад допомагає поліпшити зір і сприяє зниженню кров’яного тиску.

Madeleine – найдорожчий шоколад у світі, створений кулінаром Фріцем Кніпшілдтом з американського штату Коннектикут.

Англійська шоколадна фабрика Cadbury в 1842 році випустила першу шоколадну плитку в світі.

Для створення одного фунта шоколаду потрібно близько 400 какао-бобів.

Вчені з Університету Копенгагена виявили, що вживання темного шоколаду викликає почуття ситості і допомагає знизити споживання інших солодких, солоних і жирних продуктів. Таким чином, завдяки шоколаду набагато легше дотримуватися здорового харчування і скинути зайві кілограми.

Як обрати справжній шоколад

Склад

В першу чергу ви повинні звернути увагу на склад шоколаду. У інгредієнтах не повинні бути вказані пальмова олія і лауринова кислота.

Зовнішній вигляд

Розпізнати підробку від справжнього шоколаду можна навіть за зовнішнім виглядом.

Якісний справжній шоколад має глянсову поверхню і без будь-яких бульбашок.

Матова поверхня плитки шоколаду свідчить про заміну какао-масла його еквівалентом.

На місці зламу у справжнього шоколаду повинен бути матовий колір.

Смак

Найякісніший шоколад – гіркий, без додавання молока, масел і жирів.

Какао-бобів у такому шоколаді міститься від 60 до 99 відсотків. У такому шоколаді зовсім небагато калорій.

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Шоколад повинен тонути в молоці

Якщо в плитці міститься тільки какао-масло без рослинних жирів, то її шматочок повинен потонути в молоці.

Часточка плаває на поверхні, значить, до складу цих ласощів був доданий дешевий какао-порошок. Правда варто врахувати, що будь-який пористий шоколад буде триматися на поверхні молока і не потоне.

До речі, вчені давно прийшли до висновку, що шоколад корисний для мозку. Флавоноїди, якими багатий чорний шоколад, покращують робочу пам’ять та знижують ризик нейродегенеративних захворювань.