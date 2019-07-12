З 2020 року усі медичні заклади України, зокрема лікарня Феофанія та Академія медичних наук, працюватимуть за єдиною системою.

Верховна Рада не ухвалила законопроект №10231 Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування забезпечення окремих програм та закладів охорони здоров’я. Це означає, що всі медичні заклади прийматимуть кожного пацієнта за єдиною моделлю оплати медичної послуги. Зміни будуть запроваджені вже з 2020 року.

Послуги у рамках програми медичних гарантій у медзакладах ДУС і НАМНУ буде оплачувати Національна служба здоров’я.

Аби надалі отримувати кошти з Держбюджету за медичні послуги, надані пацієнтам, всі лікарні до кінця 2019 року мають стати комунальними некомерційними підприємствами і підписати договори з Національною службою здоров‘я України.

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– З 2020 року всі медичні заклади в України мають грати за єдиними правилами. Більше не повинно існувати привілейованих медичних систем, наприклад, окремих медичних систем для депутатів і чиновників. Ми створюємо єдиний медичний простір. Лікарні відкривають свої двері для пацієнта, який має право вибрати будь-який медзаклад для свого лікування. Гроші підуть за пацієнтом. Так лікарні отримають гроші, – говорить заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

До речі, раніше Факти ICTV писали, коли та чому лікар може відмовитись від ведення пацієнта.