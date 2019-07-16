Причиною масового отруєння у таборі відпочинку Медик-2 села Сергіївка Білгород-Дністровського району є порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі.

Медики встановили причину масового отруєння дітей в Одеській області, яке відбулося 11 липня. 54 дитини і троє дорослих отруїлися через порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі у таборі відпочинку Медик-2 села Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Саме таких висновків дійшли медики після проведення лабораторних досліджень харчової продукції, змивів з поверхонь обладнання в харчоблоці, матеріалу від захворілих та персоналу оздоровчого закладу. У взятих зразках був виявлений збудник шигельозу – Shigella flexneri.

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У ході розслідування виявлено цілу низку грубих порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. У дитячому таборі не дотримувалися температурних режимів в холодильних камерах, не використовували дезінфікуючі засоби для обробки рук у виробничих відділеннях харчоблоку. Також у закладі працювали люди без проходження медичного огляду.

Відповідна інформація надана фахівцям Держпродспоживслужби для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що масове отруєння на Одещині сталося 11 липня. Всього в таборі знаходиться 226 дітей від 7 до 14 років.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України