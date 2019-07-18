Американські вчені попередили про передвісників інсульту та серцевого нападу.

Систолічний (у момент скорочення серця) і діастолічний тиск (під час розслаблення серцевого м’яза) є передвісником інсульту і серцевого ризику. При цьому показники останнього не варто ігнорувати – підвищення систолічного тиску з такою ж вірогідністю призводить до гострого порушення кровообігу, як відхилення у показаннях діастолічного тиску.

Таким чином американським вченим у ході дослідження вдалося встановити, що і той, й інший тиск веде до підвищення ризику інсульту або серцевого нападу.

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Перш ніж дійти такого висновку фахівці проаналізували 36 мільйонів показників артеріального тиску, отриманих від 1,3 мільйона людей.

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