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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені назвали передвісників інсульту і серцевого нападу

Американські вчені попередили про передвісників інсульту та серцевого нападу.

Вчені назвали передвісників інсульту і серцевого нападу

Систолічний (у момент скорочення серця) і діастолічний тиск (під час розслаблення серцевого м’яза) є передвісником інсульту і серцевого ризику. При цьому показники останнього не варто ігнорувати – підвищення систолічного тиску з такою ж вірогідністю призводить до гострого порушення кровообігу, як відхилення у показаннях діастолічного тиску.

Таким чином американським вченим у ході дослідження вдалося встановити, що і той, й інший тиск веде до підвищення ризику інсульту або серцевого нападу.

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Перш ніж дійти такого висновку фахівці проаналізували 36 мільйонів показників артеріального тиску, отриманих від 1,3 мільйона людей.

До речі, раніше ми писали про продукт, який знижує ризик інфаркту та інсульту.

Джерело: EurekAlert

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