Під час куріння більш небезпечним є дим, а не нікотин. Тому в розвинутих країнах все частіше використовують альтернативу звичайним сигаретам – електронні системи доставки нікотину.

Нікотин, а точніше нікотинова залежність – основна причина, через яку люди не можуть відмовитися від куріння. Тому багато хто гадає, що нікотин впливає на розвиток пов’язаних із курінням захворювань – серцево-судинних, респіраторних, онкологічних тощо.

Але попри свою поширеність, ця думка – помилкова. Численні дослідження показали, у чому полягає реальна небезпека куріння та чому нікотин може використовуватися для відмови від звички.

– Нікотин – вирішення проблеми куріння, – до такого висновку дійшли вчені, дослідники та громадські активісти в рамках щорічного Глобального форуму з нікотину (GFN) цього року.

Переосмислення ролі нікотину пов’язане з тим, що найбільш шкідливим у курінні є сигаретний дим. Він містить 7 тис. хімічних речовин, декілька сотень яких – канцерогени. Серед них: аміак, свинець, арсен, метопрен.

Споживання нікотину не є безпечним, але порівняно з іншими речовинами у складі сигарет, менш шкідливе. Нікотин – природний алкалоїд, який продукують рослини з родини пасльонових. Він є також в організмі людини – виробляється печінкою та необхідний для обміну речовин.

Нікотин використовується в медичній промисловості та під час правильного застосування дає низку терапевтичних ефектів. Нікотин має протизапальні властивості, може бути використаний для загоєння ран і лікування судинних порушень у хворих на цукровий діабет. Нікотин прискорює мислення і підвищує працездатність.

Потрапляючи до організму з викурюванням сигарети, нікотин швидко розповсюджується у крові та дає відчуття насичення. Через деякий час організм звикає отримувати нікотин ззовні та поступово припиняє виробляти його самостійно – цей процес є основою нікотинової залежності.

Тому відмова від звички тісно пов’язана зі швидкістю доставки нікотину до крові та поступовим зменшенням його дози. Так, у рамках дослідження нікотинозамісної терапії було доведено, що курці, які використовують вищі дози нікотину, кидають курити частіше, ніж ті, хто використовує низькі дози.

У рамках доповідей на GFN розглядалася відмова від куріння шляхом заміщення сигарет альтернативними продуктами, що містять нікотин: жувальним тютюном, пластирами, нікотиновими жуйками, електронними системами доставки нікотину (ЕСДН). Останні, згідно з дослідженнями, є найбільш ефективними. Вони дозволяють отримувати нікотин зі збереженням звичного ритуалу та рівня насичення.

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ЕДСН поділяються на електронні сигарети та системи нагрівання тютюну та входять до категорії продуктів зниженого ризику. Завдяки тому, що тютюн не згорає, а нагрівається, аерозоль містить на 90-95% менше шкідливих речовин порівняно з димом сигарети та не передбачає пасивного куріння.

Електронні системи доставки нікотину встигли довести свою ефективність у розвинутих країнах. Так, у 2018 році у Великій Британії розповсюдженість куріння знизилася до рекордного показника – 14,4%. Завдяки використанню альтернативних продуктів рівень куріння знизився майже на чверть за п’ять років, що значно скоротило захворюваність і державні витрати на лікування.

Продумана державна політика, за якої електронні сигарети використовуються як засіб для відмови від куріння, вивела Велику Британію у чемпіони щодо боротьби з курінням порівняно з іншими країнами, де альтернативи прирівнюють до сигарет.

До слова, на Гаваях заборонять продаж сигарет особам молодше 100 років.