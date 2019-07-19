Лікарі нагадили, що під час курортного роману можна отримати не лише гарні спогади, а й венеричні захворювання.

Венерологи б’ють на сполох через численні курортні романи, які часто призводять до негативних наслідків та виснажливого лікування.

Понад 130 млн людей у всьому світі заражені хламідіозом, 87 млн гонореєю, 6,3 млн – сифілісом, понад 500 млн жителів планети страждають від генітального герпесу.

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Найчастіше від подібних захворювань страждають люди від 40 років.

До слова, це стосується не лише людей, у яких є проблеми з наркотиками та алкоголем та тих, хто займається проституцією.

Венерологи попереджають: якщо курортний роман все ж стався, то найнадійніший спосіб захисту – це використання презервативів, а також безпечних ефективних вакцин.

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Джерело: MedikForum