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Факти / Lifestyle

Кава не попереджує виникнення раку – дослідження

Щоденне вживання кави не сприяє зниженню ризику появи онкології.

Кава не попереджує виникнення раку – дослідження

Вчені з Медичного науково-дослідного інституту QIMR Berghofer довели, що щоденне вживання кави не знижує ризик виникнення раку, або ж смерті від онкологічного захворювання.

У ході дослідження проаналізовано дані 46 тис. людей, яким діагностовані онкологічні захворювання. До переліку увійшли також 7 тис. людей, які померли від раку.

Фахівці вивчали генетичну інформацію про переваги в їжі, порівнявши їх з даними обстеження 270 тис. людей, які ніколи не хворіли онкологічними захворюваннями.

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Вчені розглядали різні види раку, включаючи пухлини молочної залози, яєчників, легенів і передміхурової залози.

У звіті дослідження написано, що кава не впливає на появу захворювань.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що вживання кави не несе ризику для серцево-судинної системи.

Джерело: MedicalXpress

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