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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Між синдромом розбитого серця та раком знайшли зв’язок

Американські вчені стверджують, що у людей з кардіоміопатією такоцубо, яку ще називають синдромом розбитого серця, часто розвивається рак.

Серцевий напад

Згідно з результатами дослідження Американської асоціації серця, злоякісні утворення мали 16,6% з 1604 пацієнтів із кардіоміопатією такоцубо.

Ця хвороба є наслідком стресу, наприклад, через смерть коханої людини, тому її ще називають синдромом розбитого серця.

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Вчені також з’ясували, що такі люди частіше помирають протягом п’яти років після діагностики у порівнянні з тими, у кого немає синдрому розбитого серця.

– Значна кількість пацієнтів із синдромом такоцубо виявляє зв’язок зі злоякісними захворюваннями, а історія розвитку злоякісних пухлин може збільшити ризик розвитку синдрому розбитого серця, – розповіли вчені.

Водночас вони не знайшли причинно-наслідкового зв’язку між цими хворобами – просто з’ясували, що існує зв’язок.

Тому радять людям із синдромом розбитого серця пройти обстеження на рак.

До речі, вчені довели, що аналіз крові здатний виявити ознаки раку задовго до перших проявів хвороби.

Джерело: Аhajournals.org

Фото: Dreamstime

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