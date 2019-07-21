В Україні на дорогах щороку гинуть тисячі людей. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала базові поради, які допоможуть врятувати постраждалих у ДТП до прибуття швидкої.

Уляна Супрун розповіла, що більшість постраждалих у ДТП помирають до прибуття лікарів, хоча у деяких випадках їх могла врятувати вчасно надана перша допомога.

За її словами, свідків аварій може зупиняти страх зробити щось неправильно або невміння надавати таку допомогу.

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Тому в.о. міністра охорони здоров’я дала кілька порад, які допоможуть врятувати постраждалих у ДТП:

У кожному авто має бути аптечка, вмістом якої треба вміти користуватися.

Викликати екстрену медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

Убезпечити місце аварії – за потреби зупинити або обмежити рух транспорту і встановити світловідбиваючі знаки.

Найважливіше – зупинити масивні кровотечі (скористайтеся турнікетом та бинтами з автомобільної аптечки), але важливо розрізняти критичну та некритичну кровотечу:

(скористайтеся турнікетом та бинтами з автомобільної аптечки), але важливо розрізняти критичну та некритичну кровотечу: Критичною є кровотеча, коли кривава пляма швидко зростає (якщо кров іде з кінцівки – використовуйте турнікет ; якщо можна точно визначити місце кровотечі – накладіть турнікет на 5 см вище місця поранення, але не на суглоб; якщо не можна, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо – ближче до тулуба; якщо кровотечу не можна зупинити турнікетом – тисніть на місце поранення бинтами ).

; якщо можна точно визначити місце кровотечі – накладіть турнікет на 5 см вище місця поранення, але не на суглоб; якщо не можна, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо – ближче до тулуба; якщо кровотечу не можна зупинити турнікетом – тисніть на місце поранення ). Некритичною є кровотеча, якщо плями крові невеликі та зростають повільно (працювати з нею варто після того, як переконаєтесь, що немає інших травм, які загрожують життю постраждалого; для такої кровотечі потрібна тиснуча бинтова пов’язка).

Варто використовувати нітрилові рукавички – щоб убезпечити себе від патогенів.

Перевірити, чи дихає постраждалий (якщо постраждалий з вами розмовляє – його дихальним шляхам наразі нічого не загрожує; якщо людина без свідомості – його дихання може бути під загрозою).

(якщо постраждалий з вами розмовляє – його дихальним шляхам наразі нічого не загрожує; якщо людина без свідомості – його дихання може бути під загрозою). Якщо постраждалий дихає і його життю нічого не загрожує – не намагайтеся дістати його з авто, краще дочекайтеся медиків та рятувальників.

Перевірити, чи немає в ротовій порожнині сторонніх предметів або рідин – в жодному разі не можна діставати їх руками (скористайтеся негострими предметами, що є поруч).

Не можна підкладати речі під голову постраждалого – це може заважати диханню.

Якщо дихальні шляхи відкриті – необхідно переконатися, чи рухається грудна клітка постраждалого, або піднесіть вухо до рота.

Якщо дихання відсутнє – починайте серцево-легеневу реанімацію (для цього знадобиться клапан-маска з аптечки).

(для цього знадобиться клапан-маска з аптечки). Передайте медикам детальну інформацію про те, яку саме допомогу ви надавали та що відбувалося з постраждалим.

Водночас Супрун рекомендує пройти курси першої допомоги, бо тільки на практиці можна навчитися рятувати життя постраждалим у ДТП.

До слова, Факти ICTV публікували поради, як уникнути теплового та сонячного удару та як надати першу допомогу, якщо це вже сталося.

Джерело: Уляна Супрун