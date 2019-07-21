До випробування нової вакцини проти ВІЛ планують залучити понад 3,5 тис. добровольців з різних країн.

За даними Національних інститутів охорони здоров’я США, вже у найближчі тижні в Європі, Північній і Південній Америці розпочнуть великомасштабні клінічні випробування перспективної вакцини проти ВІЛ.

Одна з з керівників протоколу дослідження під назвою Mosaico Сьюзан Бухбіндер зазначила, що дослідники сфокусують увагу на чоловіках, котрі мають статеві контакти з чоловіками, і на трансгендерних жінках.

За статистикою, в США на геїв і бісексуальних чоловіків припадає понад 65% нових діагнозів ВІЛ, попри те, що вони становлять лише 4% населення країни.

З ВІЛ також живуть близько 14% трансгендерних американок.

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У дослідженні візьмуть участь понад 3,5 тис. ВІЛ-негативних добровольців зі США, Мексики, Перу, Бразилії, Аргентини, Польщі, Іспанії та Італії.

Добровольцям проведуть введення чотирьох щеплень експериментальної вакцини або чотирьох доз плацебо. Підкреслюється, що всім учасникам експерименту запропонують комплексний пакет профілактики ВІЛ.

Спостереження будуть проводитися орієнтовно до 2022-го або 2023 року.

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Джерело: Life4me.plus