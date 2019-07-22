За три роки кількість вакцинованих від кору немовлят в Україні зросла вдвічі.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що за три роки в Україні кількість вакцинованих від кору немовлят зросла з 45% до 91%.

Протягом більш ніж 10 років рівень вакцинації дітей в Україні складав не більше 60%. Через це й почався спалах кору, який триває з 2017 року.

За словами Супрун, для того, аби забезпечити колективний імунітет, потрібно щоб у 95% населення країни було щеплення.

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Крім того, збільшилася вакцинація українців від таких хвороб:

гепатиту – з 28,8% дітей до 65,2%;

кашлюку, дифтерії та правцю – з 21% немовлят до 67,5%;

туберкульозу – з 72,3% до 84%;

поліомієліту – з 60,8% до 69,2%.

До слова, найближчим часом у США почнуть глобальне випробування вакцини проти ВІЛ.

Джерело: Уляна Супрун