Гаряча ванна за кілька годин до сну допомагає швидше заснути і підвищує якість сну.
Вчені з Науково-медичного центру Техаського університету в Х’юстоні дійшли висновку, що гаряча ванна або гарячий душ за одну-дві години до сну допомагає людям швидше заснути і підвищує якість сну.
Такого ефекту можна досягти, якщо температура води становитиме близько 40-42°.
У випробовуваних спостерігалося збільшення періоду повільного сну і підвищення його ефективності від часу, проведеного в ліжку.
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Вчені припускають, що такий вплив гарячої ванни можна пояснити тим, що загальна температура тіла знижується.
Це пов’язано з тим, що велика частина тепла, що надходить, поширюється в кінцівки.
До слова, деякі літні ягоди багаті мелатоніном, який допомагає швидше заснути.
Джерело: Sleep Medicine Reviews