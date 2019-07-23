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Факти / Lifestyle

Гаряча ванна допомагає швидше заснути – вчені

Гаряча ванна за кілька годин до сну допомагає швидше заснути і підвищує якість сну.

Чоловік спить

Вчені з Науково-медичного центру Техаського університету в Х’юстоні дійшли висновку, що гаряча ванна або гарячий душ за одну-дві години до сну допомагає людям швидше заснути і підвищує якість сну.

Такого ефекту можна досягти, якщо температура води становитиме близько 40-42°.

У випробовуваних спостерігалося збільшення періоду повільного сну і підвищення його ефективності від часу, проведеного в ліжку.

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Вчені припускають, що такий вплив гарячої ванни можна пояснити тим, що загальна температура тіла знижується.

Це пов’язано з тим, що велика частина тепла, що надходить, поширюється в кінцівки.

До слова, деякі літні ягоди багаті мелатоніном, який допомагає швидше заснути.

Джерело: Sleep Medicine Reviews

Фото: Dreamstime

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