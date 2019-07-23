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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Серцевий напад: як розпізнати перші симптоми

Серцевий напад – досить тривожний сигнал організму, розпізнати який вдається не всім. Про причини раптового недугу, його симптоми та першу допомогу – дізнавайтеся у матеріалі Фактів ICTV.

Серцевий напад: як розпізнати перші симптоми

Серцево-судинні захворювання є основною причиною збільшення смертності у світі. Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороби серця забирають щороку понад 17 млн життів у всьому світі.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, в нашій країні 67% смертей спричинені саме хворобами серця. Такого показника немає в жодній розвиненій державі світу.  Основна причина – брак культури піклування за своє здоров’я. Українці звертаються до лікарів в разі гострої необхідності, коли це вже вимушений крок.

Причини серцевого нападу

  • Високий рівень артеріального тиску і холестерину. Саме підвищений рівень холестерину в крові стає причиною виникнення тромбів в артеріях.
  • Неправильне харчування. Зловживання м’ясом або продуктами із потужним вмістом легкозасвоюваних вуглеводів та насичених жирів: фастфуд, алкоголь, спреди, цукор та сіль у великих кількостях.
  • Люди, що перенесли оперативне втручання на серці або попередній інфаркт.
  • Вік. У групі ризику чоловіки після 45 років і жінки після 55 років.
  • Надлишок ваги, ожиріння.
  • Малорухливий спосіб життя.
  • Цукровий діабет.
  • Паління.
  • Генетична схильність.

Симптоми серцевого нападу

Вчасно діагностувати симптоми нападу стенокардії дуже важливо, адже цей тривожний стан може дуже швидко перерости в інфаркт міокарда. Виникає серцевий напад внаслідок відсутності необхідної кількості кисню для серця через раптове звуження серцевих судин.

Характеризується ріжучим, пекучим болем та тяжкістю за грудиною або у лівій половині грудної клітки. Може віддавати в руку, горло, шию та нижню щелепу. Зникає після знерухомлення тіла – важливо сісти або лягти – та після прийому нітрогліцерину, дозу якого має визначити лікар.

Викликати швидку допомогу необхідно, якщо прийом ліків не дав належного ефекту протягом 15 хвилин або ж до симптомів додались:

  • слабкість і посилене відчуття страху, що схоже на панічну атаку;
  • прискорене серцебиття;
  • нудота;
  • кашель;
  • задишка;
  • потовиділення.

Якщо людина страждає на цукровий діабет або їй за 75 років, у неї може виникнути «тихий інфаркт», який протікає абсолютно безсимптомно.

Отже, у жодному разі не пускайте раптові симптоми на самоплив, посилаючись на перевтому, нерви чи брак сну. Пам’ятайте, чим швидше людина отримує необхідну медичну допомогу, тим більше матиме шансів вижити і повернутись до звичного життя.

Читайте: Вчені назвали напій, який знижує ризик серцевих хвороб

Своєчасна діагностика та профілактика – це ті важелі, які можуть зарадити розвитку ускладнень ССЗ.

Потурбуйтеся про зниження факторів ризику серцевого нападу.  Комплекс протидії, насправді, не складний, але досить дієвий. Подбайте про своє здоров’я, адже формула профілактики серцевих недуг у ваших руках.

Раніше Факти ICTV писали про те, як розпізнати симптоми інсульту.

Фото: Dreamstime

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