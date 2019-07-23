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Вбивці молодості: які продукти викликають старіння

Старіння можна сповільнити, якщо слідкувати за раціоном харчування. Вчені назвали продукти, котрі негативно впливають на стано організму і пришвидшують старіння.

Вбивці молодості: які продукти викликають старіння

Старіння людини не можна уникнути, але можна уповільнити, вживаючи продукти, які позитивно впливають на стан організму.

Фахівці запевняють, що цукор пошкоджує клітини й уповільнює синтез колагену, що забезпечує еластичність і пружність шкіри.

Через надмірну кількість солі в організмі затримуються рідини, а це провокує виникнення мішків під очима, набряків обличчя, рук і ніг.

На стан шкіри обличчя й емалі зубів чинять негативний вплив енергетики. Кофеїн у таких напоях призводить до аритмії, а кава як окремий напій зневоднює організм і призводить до утворення зморшок та мікротріщин.

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Зловживання алкоголем негативно впливає на стан шкіри.

Також до передчасного старіння призводять продукти з кукурудзи, через дисбаланс омега 3 і омега 6, потрібних для боротьби зі зморшками. Кофеїн у великих кількостях, здатний спричинити зневоднення, що погано позначиться на шкірі.

На стан шкіри та загальний вигляд тіла негативно впливає перероблене м’ясо, наприклад, ковбаса чи подібні продукти. Також у список продуктів увійшли солодощі і випічка.

Нагадаємо, додаток для старіння FaceApp за останні кілька днів став дуже популярним, однак він збирає дані користувачів.

Джерело: MedikForum

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