Альтернативою солінню та варенню може стати замороження, сушка фруктів та овочів.
У МОЗ закликають не варити варення та не закривати соління та пропонують корисну та смачну альтернативу.
Що не так з варенням та соліннями?
У класичному варенні дуже багато цукру – майже 50%. Це не враховуючи цукор у ягодах чи фруктах. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин.
Що стосується соління, то їх надмірне споживання становить ризик для людей із гіпертензією (підвищення тиску у системі, – Ред.), збільшує ризик шлункової кровотечі та серцево-судинних хвороб.
Це все тому, що у закрутці міститься багато солі, а в деяких рецептах ще й аспірин, олія та оцет.
Які альтернативи?
Заморозка, сушка, приготування пастили.
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Заморозка фруктів
Ягоди та фрукти треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не вище -10.
Сушка
Такий спосіб добре підходить для яблук, груш, морелей (диких абрикосів), слив, малини, чорниці, вишень без кісточок і смородини. Сушити слід в сушарці чи електричній духовці, яку можна налаштувати на 50 градусів. Якщо ви сушите на сонці, подбайте про захист фруктів від мух.
Сушку зберігайте у мішечках із натуральної тканини, скляних банках чи контейнерах.
Пастила
Зробіть багате на пектин фруктово-ягідне пюре, доведіть його до кипіння на одну хвилину, намажте тонким шаром на пергамент, висушіть в духовці чи сушарці, а потім згорніть і запакуйте у пергамент.
Заморозка овочів
У заготівлі майже всіх овочів важливо їх спершу швидко бланширувати чи запекти — це зупинить дію ферментів, що руйнують вітаміни та поліфеноли. Потім їх треба або заморозити, або висушити.
Сушка
Овочеві чіпси без олії із моркви, буряка, гарбуза, кабачків — корисний перекус і альтернатива картопляним чіпсам. Смак сушених овочів можна збагатити спеціями.
До речі, раніше ми писали, чим небезпечні сухофрукти та як обрати якісний продукт.
Джерело: Уляна Супрун