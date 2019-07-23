Альтернативою солінню та варенню може стати замороження, сушка фруктів та овочів.

У МОЗ закликають не варити варення та не закривати соління та пропонують корисну та смачну альтернативу.

Що не так з варенням та соліннями?

У класичному варенні дуже багато цукру – майже 50%. Це не враховуючи цукор у ягодах чи фруктах. Також, що триваліша термічна обробка, то менше вітамінів лишається в їжі. Фрукти не варто варити понад 20 хвилин.

Що стосується соління, то їх надмірне споживання становить ризик для людей із гіпертензією (підвищення тиску у системі, – Ред.), збільшує ризик шлункової кровотечі та серцево-судинних хвороб.

Це все тому, що у закрутці міститься багато солі, а в деяких рецептах ще й аспірин, олія та оцет.

Які альтернативи?

Заморозка, сушка, приготування пастили.

Читайте: Як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами

Заморозка фруктів

Ягоди та фрукти треба помити, можливо, перемолоти блендером і прогріти до 60-90 градусів на 1 хвилину. У морозилці має бути достатньо низька температура, щоб фрукти швидко заморожувалися — не вище -10.

Сушка

Такий спосіб добре підходить для яблук, груш, морелей (диких абрикосів), слив, малини, чорниці, вишень без кісточок і смородини. Сушити слід в сушарці чи електричній духовці, яку можна налаштувати на 50 градусів. Якщо ви сушите на сонці, подбайте про захист фруктів від мух.

Сушку зберігайте у мішечках із натуральної тканини, скляних банках чи контейнерах.

Пастила

Зробіть багате на пектин фруктово-ягідне пюре, доведіть його до кипіння на одну хвилину, намажте тонким шаром на пергамент, висушіть в духовці чи сушарці, а потім згорніть і запакуйте у пергамент.

Заморозка овочів

У заготівлі майже всіх овочів важливо їх спершу швидко бланширувати чи запекти — це зупинить дію ферментів, що руйнують вітаміни та поліфеноли. Потім їх треба або заморозити, або висушити.

Сушка

Овочеві чіпси без олії із моркви, буряка, гарбуза, кабачків — корисний перекус і альтернатива картопляним чіпсам. Смак сушених овочів можна збагатити спеціями.

До речі, раніше ми писали, чим небезпечні сухофрукти та як обрати якісний продукт.

Джерело: Уляна Супрун