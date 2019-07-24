Вчені вважають, що через глобальне потепління поширюється небезпечний для здоров’я грибок Candida auris.

Вчені з США та Нідерландів висунули висунули теорію про те, що небезпечний для здоров’я людей грибок Candida auris почав поширюватися через зміну клімату.

Дослідники припускають, що це – перший приклад грибкового захворювання, яке з’явилося у результаті зміни клімату.

Захворювання з’явилося одночасно на трьох континентах і було зареєстровано у 30 країнах, однак воно може бути поширене ширше. Тому вчені і вважають, що на розвиток грибка вплинув клімат.

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Він небезпечний тим, що стійкий до протигрибкових препаратів, а також може поширюватися між пацієнтами в лікарнях. Грибок призводить до інфекцій кровотоку, серця або головного мозку, він смертельний для 30-60% пацієнтів.

Одна з теорій свідчить про те, що раніше Candida auris жив у воді, проте він еволюціонував так, щоб потрапити в рідини людини.

Після глобального потепління він міг пристосуватися до життя при температурі організму людини у 37°.

До слова, вчені вважають, що чайки можуть поширити по всьому світу невиліковну інфекцію.

Джерело: Science Alert