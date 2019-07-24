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Факти / Lifestyle

Названо найнебезпечнішу соцмережу для психічного здоров’я

Дослідники вважають, що найнебезпечнішою соціальною мережею для психічного здоров’я молоді є Instagram.

Соцмережі

Дослідження Королівського товариства охорони здоров’я Великої Британії показало, що найбільшу загрозу для психічного здоров’я молоді несе соціальна мережа Instagram.

До опитування залучили майже 1,5 тис. респондентів у віці 14-24 років, які давали відповіді на питання, пов’язані з Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter та YouTube.

Серед критеріїв оцінки зазначених ресурсів були булінг, самотність, депресія і тривога.

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За рівнем позитиву ресурси розподілилися наступним чином:

  • YouTube;
  • Twitter;
  • Facebook;
  • Snapchat;
  • Instagram.

Дослідники кажуть, що насамперед Instagram небезпечний для дівчат, адже у соцмережі поширюються фотографії нібито ідеальних жінок, через що багато хто вважає себе недостатньо привабливими.

До слова, вчені з’ясували, як впливають на психіку соцмережі, перегляд телевізора і відеоігри.

Джерело: RSPH

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