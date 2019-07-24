Дослідники вважають, що найнебезпечнішою соціальною мережею для психічного здоров’я молоді є Instagram.
Дослідження Королівського товариства охорони здоров’я Великої Британії показало, що найбільшу загрозу для психічного здоров’я молоді несе соціальна мережа Instagram.
До опитування залучили майже 1,5 тис. респондентів у віці 14-24 років, які давали відповіді на питання, пов’язані з Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter та YouTube.
Серед критеріїв оцінки зазначених ресурсів були булінг, самотність, депресія і тривога.
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За рівнем позитиву ресурси розподілилися наступним чином:
- YouTube;
- Twitter;
- Facebook;
- Snapchat;
- Instagram.
Дослідники кажуть, що насамперед Instagram небезпечний для дівчат, адже у соцмережі поширюються фотографії нібито ідеальних жінок, через що багато хто вважає себе недостатньо привабливими.
До слова, вчені з’ясували, як впливають на психіку соцмережі, перегляд телевізора і відеоігри.
Джерело: RSPH