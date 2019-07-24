Кабмін на засіданні 24 липня ухвалив постанову, яка дає старт масштабній боротьбі з підробленими ліками.

З 1 вересня на упаковках лікарських препаратів почне з’являтися спеціальне маркування, за яким можна перевірити їх оригінальність, а наприкінці року запрацює мобільний додаток.

Це означає, що виробники ліків маркуватимуть свою продукцію 2D кодом (двовимірний штрих-код). Таким чином дані про препарат потраплятимуть в єдину систему обігу лікарських засобів.

Наразі майже всі іноземні препарати в Україні мають двомірне кодування упаковок, а деякі українські фармкомпанії вже придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки.

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Українці зможуть перевірити ліки за таким кодуванням через мобільний додаток, який розробляє Мінекономрозвитку. Він стане доступним наприкінці року.

Після сканування ліків смартфон видаватиме інформацію про препарат – чи він не фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Нагадаємо, з 1 липня Міністерство охорони здоров’я регулює ціни на популярні ліки.