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Факти / Lifestyle / Здоров'я

У грудному молоці є протиракові речовини – дослідження

У грудному молоці вчені виявили унікальні протиракові речовини альфа1H.

У грудному молоці є протиракові речовини – дослідження

Чеські вчені виявили у грудному молоці жінок унікальний протипухлинний компонент альфа1H, який бере участь у виробництві лактози – молочного цукру.

Також він здатний формувати протиракові комплекси. З’єднання альфа1H з олеїновою кислотою утворює об’єднання, яке викликає дію самознищення ракових клітин.

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Під час проведення експериментів вченим вдалося з’ясувати, що в разі пухлин сечового міхура його використання призводило до припинення агресивного росту новоутворень і зменшення їхніх обсягів.

Дію елемента альфа1H планують перевірити на пацієнтах з пухлинами сечового міхура, мозку і кишечника.

Раніше Факти ICTV писали про те, що йогурт знижує ризик розвитку раку у чоловіків.

Джерело: The Daily Mail

Фото: Dreamstime

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