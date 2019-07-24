У грудному молоці вчені виявили унікальні протиракові речовини альфа1H.

Чеські вчені виявили у грудному молоці жінок унікальний протипухлинний компонент альфа1H, який бере участь у виробництві лактози – молочного цукру.

Також він здатний формувати протиракові комплекси. З’єднання альфа1H з олеїновою кислотою утворює об’єднання, яке викликає дію самознищення ракових клітин.

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Під час проведення експериментів вченим вдалося з’ясувати, що в разі пухлин сечового міхура його використання призводило до припинення агресивного росту новоутворень і зменшення їхніх обсягів.

Дію елемента альфа1H планують перевірити на пацієнтах з пухлинами сечового міхура, мозку і кишечника.

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Джерело: The Daily Mail