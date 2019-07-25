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Факти / Lifestyle

Від дифтерії та правця: в Україні запускають кампанію з вакцинації дорослих

В Україні стартує кампанія з вакцинації для дорослих від дифтерії та правця.

Від дифтерії та правця: в Україні запускають кампанію з вакцинації дорослих

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час прес-конференції анонсувала масштабну кампанію з вакцинації від дифтерії та правця.

– Від наступного тижня у нас починається кампанія щодо вакцинації дорослих людей проти дифтерії та правця, – зазначила Супрун.

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Вона закликала українців звернутися до сімейного лікаря та перевірити, коли було останнє щеплення.

– Вакцини є в наявності, всі вони перевірені ВООЗ. Або вони пройшли через американську FTA, це є безпечні вакцини, які можуть нас захистити від хвороб, які навіть не повинні існувати у XXI столітті, – підкреслила Уляна Супрун.

Раніше Факти ICTV розповідали про правець, його види, симптоми та лікування.

Фото: Dreamstime

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