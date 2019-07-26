PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

3 продукти, які діють як снодійне

Фісташки, чорнослив та соковиті фрукти здатні замінити снодійне, якщо у вас безсоння. Проте вчені не радять їсти їх зранку.

Фісташки

Фісташки

Завдяки вмісту білків, вітаміну В6 і магнію цей горіх поліпшує сон. Проте знайте міру, бо надмір калорій може навпаки завадити сну.

Чорнослив

Він теж мість вітамін В6 і магній, а ще кальцій, які сприяють виробленню мелатоніну – гормону, який регулює сон. Кілька штук чорносливу варто з’їсти за 30 хвилин до сну.

Соковиті фрукти

Які саме? Яблуко, апельсин, диня…Оскільки зневоднення може вплинути на вашу здатність засинати, слід наситити організм водою.

Читайте: Як заснути за 1 хвилину – метод 4-7-8

До речі, вчені переконані, що здоровий сон уповільнює старіння.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гаряча ванна допомагає швидше заснути – вчені
Варикоз, діабет та інсульт: кому варто відмовитися від бананів
Вживання молока знижує ризик розвитку раку – вчені
Вчені назвали небезпеку пізнього сну для чоловіків
Йогурт знижує ризик розвитку раку у чоловіків – вчені
Правильне харчування: альтернатива каві і що виключити з раціону
Як увімкнене під час сну світло впливає на вагу жінок
Торти та цукерки без шкоди для фігури: тренд на корисні солодощі в Україні
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка