Фісташки, чорнослив та соковиті фрукти здатні замінити снодійне, якщо у вас безсоння. Проте вчені не радять їсти їх зранку.

Фісташки

Завдяки вмісту білків, вітаміну В6 і магнію цей горіх поліпшує сон. Проте знайте міру, бо надмір калорій може навпаки завадити сну.

Чорнослив

Він теж мість вітамін В6 і магній, а ще кальцій, які сприяють виробленню мелатоніну – гормону, який регулює сон. Кілька штук чорносливу варто з’їсти за 30 хвилин до сну.

Соковиті фрукти

Які саме? Яблуко, апельсин, диня…Оскільки зневоднення може вплинути на вашу здатність засинати, слід наситити організм водою.

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До речі, вчені переконані, що здоровий сон уповільнює старіння.