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Факти / Lifestyle

Коли можна купувати кавун

Купувати кавуни і не боятися за своє здоров’я краще у середині серпня.

Коли можна купувати кавун

Кавуни, які з’являються на прилавках магазинів у липні, вирощують у неприродних тепличних умовах.

Для їх розвитку використовують нітрати і барвники. Зокрема, такі кавуни позбавлені справжнього аромату, смаку і користі. Хоча варто зазначити, що не всі тепличні кавуни шкідливі.

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Баштанні, які ростуть на полях, практично нічим не обробляють.

Справжні стиглі кавуни з полів потрапляють на ринки у середині серпня. Саме в цей період їх і варто починати купувати.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно обрати хороший кавун на ринку та в магазині? На що варто звернути увагу та як відстояти свої права, якщо ви купили неякісний кавун.

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