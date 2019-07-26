Для підвищення тривалості здорового життя потрібно займатися тренуваннями з обтяженнями.

Для зміцнення м’язової маси і підтримки здоров’я літнім людям необхідно займатися тренуваннями з обтяженнями.

До такого висновку дійшли дослідники з університету Мічігану.

За словами доктора Марка Петерсона, старіння завжди пов’язано з біологічними змінами – зниженням м’язової маси, функцій скелетних м’язів і так далі.

Тренування з обтяженням, якщо вони проводяться під керівництвом досвідченого тренера, покращують функціонування м’язів, чим підвищують очікувану тривалість здорового життя, пояснює вчений.

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Для тренувань можна використовувати різний інвентар – гирі, штангу, гантелі, також підійде і власна вага.

Нагадаємо, вчені назвали продукти, які негативно впливають на стан організму і пришвидшують старіння.

Джерело: Medicalxpress