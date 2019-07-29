Вчені з університету Калгарі виявили раніше невідомі клітини, які здатні відновлювати серце після інфаркту.

Вченим вдалося виявити невідому науці популяцію клітин в перикардіальній (серозній) рідині. Відкриття дослідників дозволить виявити нові методи лікування пацієнтів, які пережили інфаркт.

До такого висновку вони дійшли після проведення експерименту на лабораторних мишах. Так, дослідники відновили пошкоджене серце, використовуючи клітини серозної рідини – макрофаги Gat6 +, які концентрувалися навколо зарубцьованих тканин серця і сприяли зменшенню утворення рубців.

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Вченим після видалення перикарду вдалося виявити, що без наявності макрофагів рубцювання відбувається інтенсивніше, а, отже, нові клітини сприяють природному відновленню серцевого м’яза.

Таке відкриття може стати основою для лікування серця, адже цей орган практично не здатний самовідновлюватися.

Раніше вчені назвали передвісників інсульту і серцевого нападу.

Джерело: Університет Калгарі