Зацикленість чоловіків на роботі та бізнесі часто призводить до того, що втома перешкоджає нормальному сексуальному життю. Повернути секс у повсякденне життя допоможуть прості поради.

1. Спонтанність. Не чекайте закінчення робочого дня. Можете зайнятися сексом під час обідньої перерви. Порадуйте свого партнера – забіжіть до нього в офіс.

2. Ранковий секс. Після ранкової чашки чаю, поверніться в ліжко і займіться сексом. Такий початок ранку допоможе розпочати день із “правильної ноги”.

3. Спільний душ. Щоб не тонути в рутині, потрібно підтримувати у стосунках пристрасть. Спільний душ допоможе зберегти дотики та фізичну близькість. До того ж, душ із партнером може заощадити воду.

4. Секс по телефону. Такий творчий і нестандартний вид сексу можна дозволити собі протягом всього дня. Після відвертої розмови партнер навряд чи затримається на роботі.

5. Сексуальне листування. Соромитеся говорити з партнером про секс? Напишіть “брудне” повідомлення. Сексуальне листування або відправка інтимних фотографій можуть розпалити пристрасть.

6. Секс поза спальнею. Секс на сходах, в туалеті ресторану чи кабінці магазину внесуть різноманітність в інтимне життя. Головне – включити уяву.

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7. Пристрасний поцілунок. Без пристрасних поцілунків і пестощів будь-який секс перетвориться в механічний акт. Пестіть і цілуйте свого партнера, демонструючи йому всю глибину своїх почуттів.

8. Самозадоволення. Обідня перерва з сексом, але без партнера — відмінний спосіб зняти стрес на роботі та похитнути вашу рутину.

9. Дослідження сексу. Навіть в сексі потрібен саморозвиток. Почитайте статті про секс, спробуйте з партнером нові техніки та пози. Дослідіть мову кохання разом.

10. Масаж. Робіть партнеру в ліжку масаж, насолоджуючись сексуальними дотиками один одного.

11. Робіть те, що ви робили на початку стосунків. Якщо між вами вичерпується романтика, сходіть з коханою на побачення, поснідайте в ліжку, організуйте романтичний вікенд або познайомтеся заново в якомусь барі. Це допоможе підтримувати іскру у стосунках.

До слова, не секрет, що перегляд порнографічних фільмів із партнером дуже зближує. Ми публікували 5 порад про те, як правильно дивитися порно з дівчиною.

Джерело: GoRabbit