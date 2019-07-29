Щороку, за допомогою щеплень від кору, краснухи, дифтерії та правця, вдається зберегти до 3 мільйонів життів у всьому світі. Медики наголошують, для закріплення імунітету вакцинацію слід повторювати кожні 10 років.
Які щеплення повинні робити дорослі
Дорослі повинні робити все ті ж щеплення, що і діти. Але, з інтервалом в декілька років.
Так, найголовніше щеплення, яке слід повторювати кожні 10 років – це від дифтерії та правця. Якщо вакцинація в дитинстві не проводилася, то необхідно зробити 3 щеплення для формування імунного захисту: перші дві дози вакцини вводяться з інтервалом в один місяць, третя через один рік, після останньої. Потім ревакцинація проводиться також один раз в 10 років.
Потрібна ревакцинація і від кору, краснухи та паротиту. Щеплення необхідно повторювати у віці 22-29 років (в залежності від термінів останньої ревакцинації), а потім через кожні 10 років.
Дорослі люди, які не перехворіли цими інфекціями в дитинстві або раніше не були щеплені, для формування імунітету отримують дві дози вакцини з інтервалом між введеннями 1 місяць, потім ревакцинація проводиться також один раз в 10 років.
Щеплення від вітрянки дорослій людині може бути зроблене в будь-якому віці, але тільки якщо в дитинстві вона не перехворіла на вітряну віспу або не була щеплена, а значить, не має імунітету до цього захворювання.
Дослідження показали, що імунітет після щеплення від віспи зберігається довше 30 років. Тому програми ревакцинації не передбачені (тобто щеплення від вітрянки робиться один раз в житті).
Рекомендується вакцинуватися людям, які можуть контактувати з потенційними носіями вірусу (працівники дитячих дошкільних установ, шкіл, дитячих поліклінік і ін.). Жінкам, які не хворіли на вітрянку і планують вагітність, теж слід зробити щеплення від цього захворювання, так як зараження під час вагітності (особливо на ранніх термінах) може привести до розвитку вад у плода і навіть викидня. Перед вакцинацією необхідно точно переконатися, що на даний момент вагітності немає, щеплення потрібно зробити не пізніше, ніж за 3 місяці до передбачуваного зачаття.
Щеплення від вітрянки можна зробити і для профілактики захворювання, якщо мав місце контакт з хворою людиною. ВООЗ вважає цей захід ефективним, якщо вакцинація проведена не пізніше 72 годин після контакту здорової людини з хворим.
За умови виконання вакцинації і ревакцинації проти гепатиту Б в дитячому віці, імунітет зберігається протягом 7-8 років. Ревакцинація рекомендується дорослим у віці від 20 до 55 років.
Особливо слід стежити за регулярністю ревакцинації проти гепатиту Б людям, які входять до групи ризику: медичний персонал, донори, люди, що готуються до хірургічних операцій, переливань крові, а також особам, у яких існує ризик зараження статевим шляхом.
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Щеплення від пневмококової та менінгококової інфекцій роблять одноразово. Ревакцинація рекомендується людям, що входять до групи підвищеного ризику зараження. Ті, які перенесли спленектомію, ВІЛ-інфікованим, які страждають на захворювання крові або на хронічну ниркову недостатність. А також при наявності хронічних захворювань органів дихання, печінки, цукрового діабету та інших хронічних захворювань.
Повторну ревакцинацію від туберкульозу роблять тільки за рекомендацією медиків, а також людям, які можуть контактувати з хворими на туберкульоз: медикам, робітникам соціальних служб, місць позбавлення волі абощо.
Повторне щеплення від поліомієліту слід робити перед подорожами до Афганістану, Пакистану, а також країн Азії та Латинської Америки.
Ви або Ваші діти проходитимуть вакцинацію?
Ціна питання
Для дітей вся вакцинація і ревакцинація за календарем безкоштовна: гепатит B, дифтерія, правець, кашлюк, кір, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина від сказу також безкоштовна.
Для дорослих кожні десять років – ревакцинація від дифтерії і правця безкоштовна. Іноді за гроші місцевих бюджетів закуповуються вакцини проти грипу або інші вакцини, які не входять до календаря. Але в основному всі інші щеплення робляться за рахунок бажаючих оновити свій імунітет.
Щоб зробити повторну вакцинацію, необхідно звернутися або до сімейного лікаря за місцем проживання або в будь-яку приватну клініку.
У разі якщо лікар дав позитивну рекомендацію до проведення щеплення і якщо необхідний препарат є в наявності, можна буде провести вакцинацію.
Коштує така послуга в середньому від 450 до 2500 тисяч гривень. Деякі приватні клініки пропонують знижки, якщо буде проведено повний рекомендований медиками курс ревакцинації проти інфекційних захворювань.
До слова, в Україні стартує масштабна кампанія вакцинації дорослих проти дифтерії та правця.