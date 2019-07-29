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Факти / Lifestyle

Збільшують картинку при морганні: вчені створили розумні лінзи

Вчені представили біомімікрічні контактні лінзи, які збільшують масштаб, якщо двічі моргнути.

Збільшують картинку при морганні: вчені створили розумні лінзи

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили контактні лінзи, якими можна керувати за допомогою руху очей.

Якщо користувач моргне двічі, то лінзи збільшать масштаб.

Дослідники створили біомімікрічні лінзи, які здатні реєструвати електронні імпульси і змінювати фокусну відстань.

Технологію можна використовувати в очних протезах і окулярах.

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Створена з полімерів лінза може збільшуватися до 32%. Пристрій деформується, завдяки чому змінюється фокусна відстань.

Лінзи працюють незалежно від того, чи може бачити користувач. Вчені вважають, що у майбутньому люди зможуть керувати лінзами віддалено.

Раніше вчені назвали передвісників інсульту і серцевого нападу.

Джерело: Advanced Functional Materials

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