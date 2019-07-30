PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

В Азовському морі біля Бердянська знайшли небезпечні бактерії

У пробах води з Азовського моря виявили холероподібні вібріони, які спричиняють гострі кишкові інфекції.

Азовскьке море

Експерти Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ виділили холероподібні вібріони з 19 проб:

  • вісім проб води Азовського моря: Бердянськ – сім, Бердянський район – одна;
  • чотири проби води з Дніпра у Запоріжжі;
  • дві проби води річки Молочна;
  • по одній пробі: Старичне озеро у Мелітополі, річка Гайчур у Гуляйполі, річка Конка в Оріхові та  Пологах, стічні води інфекційного стаціонару до знезараження у Мелітополі.

Читайте: Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов

Водночас експерти наголошують, що холероподібним вібріонам притаманна властивість спричиняти поодинокі захворювання на гострі кишкові інфекції з легким перебігом та без ускладнень.

До речі, вода на одному із міських пляжів Одеси не відповідає гігієнічним вимогам, там не рекомендують купатися.

Джерело: Запорізький ОЛЦ МОЗ України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві запустили аквалімузин, який можна винайняти для прогулянок Дніпром
Відпочинок в Затоці та Одесі: порівняння цін, розваг та умов
Провокації в Азовському морі: Росія тестує новий уряд України
В Азовському морі фіксуються провокації з боку кораблів РФ – штаб ООС
Азовські порти втратили 6 млрд через російську агресію – Вецкаганс
Потужний український флот: як убезпечити моряків і дати Росії відсіч
Море у Франції: курорти, ціни, переваги
Протичовновий корабель РФ Єйськ зайшов в Азовське море
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка