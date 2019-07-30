У пробах води з Азовського моря виявили холероподібні вібріони, які спричиняють гострі кишкові інфекції.
Експерти Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ виділили холероподібні вібріони з 19 проб:
- вісім проб води Азовського моря: Бердянськ – сім, Бердянський район – одна;
- чотири проби води з Дніпра у Запоріжжі;
- дві проби води річки Молочна;
- по одній пробі: Старичне озеро у Мелітополі, річка Гайчур у Гуляйполі, річка Конка в Оріхові та Пологах, стічні води інфекційного стаціонару до знезараження у Мелітополі.
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Водночас експерти наголошують, що холероподібним вібріонам притаманна властивість спричиняти поодинокі захворювання на гострі кишкові інфекції з легким перебігом та без ускладнень.
До речі, вода на одному із міських пляжів Одеси не відповідає гігієнічним вимогам, там не рекомендують купатися.
Джерело: Запорізький ОЛЦ МОЗ України