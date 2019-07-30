Вчені виявили складний процес у ДНК, що є причиною виникнення раку.

Вчені каліфорнійського Інституту імунології Ла-Хойя провели експерименти на мишах, у ході яких встановили причину виникнення раку. На їхню думку, до новоутворень призводить катастрофічна нестабільність генома.

Основну роль у цьому відіграє приєднання (метилювання) якоїсь метильної групи CH3 до азотистої основи у складі ДНК. Це з’єднання бере участь в активації або виключенні певних генів. Порушення діяльності білків TET і DNMT безпосередньо пов’язані з більшістю типів раку, у тому числі захворюваннями крові.

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Таким чином було доведено, що мутації у TET призводять до збільшення рівня метилування генома Т-клітин, але великі області ДНК, при цьому втрачають метильні групи. Знижений рівень метилування в гетерохроматині є частою ознакою раку.

До речі, раніше вчені дійшли висновку, що вживання йогурту знижує ризик виникнення раку на 19% серед чоловіків.