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Факти / Lifestyle / Здоров'я

На Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані

У селі Сокільники Львівської області у ресторанно-готельному комплексі Княжий двір отруїлися 11 осіб.

Отруєння

У селі Сокільники на Львівщині під час святкування хрестин та дня народження у ресторанно-готельному комплексі Княжий двір отруїлися 11 осіб. Всі вони звернулися за медичною допомогою.

Станом на 31 липня 11.00, госпіталізовано десять осіб, одна з них – дитина. Одна людина зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Спільними симптомами є скарги на підвищення температури, загальну слабість, нудоту, блювоту, пронос. Стан усіх хворих середньої важкості.

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Після проведення експертизи було встановлено, що потерпілі вживали у ресторані язик варений, картоплю печену, шашлик, борщ з м’ясними млинцями, салат Цезар, салат з язиком (заправлені майонезом), м’ясну нарізку, білу та червону рибу, смажену рибу, сир з пліснявою.

Протиепідемічні заходи  тривають, списки контактних осіб уточнюються.

До речі, у Херсонській області з ознаками харчового отруєння були госпіталізовані 14 дітей.

Джерело: Львівський обласний лабораторний центр

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