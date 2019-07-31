Американські порносайти Pornhub і Stripchat запускають сервіс, який буде надавати користувачам психологічну підтримку.

Сайти для дорослих Pornhub і Stripchat запускають нову послугу – сервіс психологічної підтримки.

Метою проекту є інформування про помірний перегляд відео для дорослих.

У Центрі сексуального здоров’я Pornhub відвідувачі можуть знайти відповіді на всілякі питання, починаючи від того, чим загрожують інфекції, що передаються статевим шляхом, закінчуючи тим, що таке залежність від перегляду порно та як з нею боротися.

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Причиною створення такого сервісу слугувало занепокоєння серед користувачів сайтів. В опитуванні Stripchat 42% респондентів (6,3 тис. осіб) повідомили, що вони час від часу відчувають занепокоєння з приводу перегляду порно, а 11% – що вони страждають від порнозалежності.

Раніше Факти ICTV писали, що великі IT-компанії можуть збирати дані користувачів про перегляд порно навіть у режимі інкогніто.

Джерело: OneZero