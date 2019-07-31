На сьогодні існує ймовірність того, що в Україні може статися епідемія дифтерії.

В Україні існує ризик епідемії дифтерії.

Про це повідомив співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України Ігор Маричев.

– На сьогодні накопичилась велика кількість осіб, які неімунні до дифтерії, що, природно, може послужити причиною виникнення епідемії та широкого розповсюдження інфекції, – сказав він під час прес-конференції у Києві.

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Тобто може повторитися ситуація, як із кором. Тим більше, що у світі за останні роки є тенденція до збільшення кількості зареєстрованих випадків дифтерії. Якщо у 2017 році у світі було близько 9 тис. випадків на рік, то у 2018 році ця кількість зросла до 18 тис. на рік.

Нагадаємо, що в Україні 29 липня стартувала масштабна кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця.