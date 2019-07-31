PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Інфографіка

Україну може охопити епідемія дифтерії – лікарі

На сьогодні існує ймовірність того, що в Україні може статися епідемія дифтерії.

Україну може охопити епідемія дифтерії – лікарі

В Україні існує ризик епідемії дифтерії.

Про це повідомив співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України Ігор Маричев.

– На сьогодні накопичилась велика кількість осіб, які неімунні до дифтерії, що, природно, може послужити причиною виникнення епідемії та широкого розповсюдження інфекції, – сказав він під час прес-конференції у Києві.

Читайте: Вакцинація від дифтерії дорослих: 10 відповідей Комаровського

Тобто може повторитися ситуація, як із кором. Тим більше, що у світі за останні роки є тенденція до збільшення кількості зареєстрованих випадків дифтерії. Якщо у 2017 році у світі було близько 9 тис. випадків на рік, то у 2018 році ця кількість зросла до 18 тис. на рік.

Нагадаємо, що в Україні 29 липня стартувала масштабна кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Небезпечніша за кір. Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація
Від дифтерії та правця: в Україні запускають кампанію з вакцинації дорослих
Чайки можуть стати причиною глобальної епідемії – вчені
Кір в Україні: чому не оголошують епідемію
Грип у Франції вбив понад тисячу людей
Світу загрожує суперепідемія. Вчені попередили про небезпеку
Біль у горлі та слабкість: симптоми дифтерії та як лікувати (ІНФОГРАФІКА)
Необхідна вакцинація: в Україні третій випадок захворювання на дифтерію
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка