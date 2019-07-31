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Факти / Lifestyle

Їмо ледь не щодня: який овоч “вбиває” зуби

Лікарі запевняють, що у картоплі міститься підвищений рівень крохмалю, який у ротовій порожнині провокує виділення молочної кислоти, яка розм’якшує емаль зубів.

Їмо ледь не щодня: який овоч “вбиває” зуби

Стоматологи попереджають про небезпеку картоплі для зубів. Річ в карієсі, який виникає майже у 90% населення. Карієс може перерости в пульпіт, що призводить до видалення нерва.

Перша ознака появи карієсу – генетична схильність, але якщо харчуватися правильно, то цього можна уникнути. Стоматологи радять вилучити з раціону або обмежити використання деяких продуктів, які провокують появу карієсу.

У картоплі підвищений вміст крохмалю, який, потрапляючи до рота, продукує утворення молочної кислоти, яка розм’якшує емаль зубів.

Досить кількох хвилин, тоді рівень кислотності в порожнині рота падає до нуля, з’являються шкідливі бактерії, які псують емаль. Під дією крохмалю і слини виробляються крохмалисті продукти, які перетворюються в глюкозу, що також ушкоджує емаль.

Читайте: Надмірна чистка зубів: як знайти золоту середину?

Якщо вам складно відмовитись від картоплі, тоді фахівці рекомендують ретельно чистити зуби після кожного вживання продуктів з вмістом крохмалю.

Нагадаємо, аби зберегти зуби здоровими, потрібно не тільки чистити їх двічі на добу, але й дотримуватися іще кількох правил – деталі в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Медикфорум

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