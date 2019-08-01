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Факти / Lifestyle

У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим

У Хмельницькому зафіксували випадок захворювання на дифтерію у 21-річної жінки.

У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим

Лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер заявила, що 21-річна місцев жителька, яка працює фармацевтом захворіла на дифтерію.

– Звернулася до лікаря зі скаргами на біль у горлі, підвищену температуру, загальну слабкість. Хвора була щеплена від дифтерії, але не так, як треба. Останнє щеплення їй робили у 6 років. Зараз жінці 21 рік і вона у 16 років мала зробити ще одне щеплення, але цього не зробила, – розповіла Калінер.

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Головний інфекціоніст України Ольга Голубовська заявила, що сироватки від дифтерії немає.

– Я дуже прошу, хто-небудь, забезпечте нас сироваткою, будь ласка. Бо навіть на чорному ринку її купити неможливо, на відміну від протиботулінічної, – зазначила Голубовська.

Раніше Факти ICTV писали, що таке дифтерія і чому важлива вакцинація.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Dreamstime

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