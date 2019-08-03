В Україні 29 липня стартувала масштабна кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця. Все, що треба знати про хворобу, та чому так важливо зробити щеплення від дифтерії, розкажуть Факти ICTV.

Рівень вакцинації українців від дифтерії та правця вкрай низький: до 70% дітей, а дорослих ще менше – у 2018-му її не зробив кожен другий.

Тому експерти прогнозують можливий спалах дифтерії.

Єдиний спосіб захисту від хвороби – вакцинація. Смертність від неї набагато вища, ніж від кору. З тисячі хворих помирає від 50 до 100 людей.

Тому МОЗ України оголосило масштабну кампанію з вакцинації дорослих від дифтерії та правця.

Що таке дифтерія

Дифтерія — дуже небезпечне гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів.

Її збудником є дифтерійна паличка (коринебактерія). Вона передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.

Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Найчастіше хвороба проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Це часто призводить до смерті.

Симптоми дифтерії:

біль у горлі;

висока температура;

наліт на мигдалинах сірого кольору;

осиплість голосу;

ускладнене дихання та ковтання;

набряк слизової оболонки носоглотки;

збільшення лімфатичних вузлів.

Лікування та профілактика дифтерії в Україні

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні, в 90-х роках ХХ сторіччя, через низький рівень вакцинації захворіли близько 20 тис. людей, 696 із них померли.

Тому, аби захистити себе та близьких, перевірте наявність вакцинації у дітей та ревакцинації у себе, і в разі потреби якомога швидше зробіть щеплення.

В Україні щеплення від дифтерії мають отримувати діти та дорослі протягом усього життя кожні 10 років.

Дітям роблять комплексне щеплення АКДП у два, чотири та шість місяців.

Ревакцинація проводиться у 18 місяців, у шість років – вакциною АДП, у 16 років – АДП-М.

А далі необхідно вакцинуватися кожні 10 років.

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Якщо доросла людина не була раніше вакцинована або немає записів про щеплення, необхідна триразова вакцинація АДП-М.

Між першим та другим щепленнями інтервал має бути не менше 30 днів та шість місяців – між другим і третім.

Де зробити щеплення від дифтерії

Щеплення від дифтерії та правця роблять безоплатно і дітям, і дорослим.

Для цього необхідно просто звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

У МОЗ запевняють, що наразі усі області забезпечені якісною та безпечною вакциною – це понад 2 млн доз для профілактики дифтерії, кашлюку та правця.

Лише вакцинація рятує від дифтерії!

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